رئيس «صحة النواب»: نشهد نشاطا للفيروسات التنفسية.. وH1N1 الأكثر انتشارا

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفترة الحالية تشهد انتشار الفيروسات التنفسية المختلفة، نظراً لتغيرات الجو والظواهر المناخية، منوها بأن الفترة الحالية تشهد انتشار كل من الإنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي.

الفيروسات التنفسية

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أكثر الفيروسات التنفسية انتشارا الفترة الحالية يتمثل في فيروس H1N1 إنفلونزا الخنازير، يليها فيروس كورونا يليها الفيروس المخلوي، وأن درجات الإصابة تختلف من شخص لشخص، مضيفًا أنّه يجب على الجميع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من الإصابة بالأمراض التنفسية خاصة أن طرق انتقالها من شخص لشخص بصورة سريعة.

وأكد رئيس لجنة الصحة بالنواب، أنّ كل عام يتم رصد انتشار كبير لفيروس تنفسي، لافتا إلى أن العام الماضي شهد انتشار الفيروس المخلوي، والسنة الماضية لها كانت كورونا والعام الحالي نجد الإنفلونزا H1N1 «الخنازير»، مشددا على ضرورة التباعد والحذر من تغيرات الجو والاهتمام بالتغذية السليمة والراحة التامة حال الإصابة واستشارة الطبيب المختص وإجراء التحاليل اللازمة.