الكشف على 794 شخصا في قافلة طبية مجانية بمركز فايد بالإسماعيلية 

قدمت قافلة طبية مجانية خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية لـ 794 حالة أهالي مركز ومدينة فايد، وذلك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 نوفمبر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

6 تخصصات طبية في قافلة بالإسماعيلية

وتضمنت القافلة 6 تخصصات طبية، هي: «الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة والجراحة والجلدية والأسنان، وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم»، كما تضمنت صيدلية تضم 80 صنف دوائي.

وعقدت القافلة أيضًا ندوات تثقيف صحي للتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة استقبلت 304 مواطن في اليوم الأول، بينما استقبلت 490 مواطن في اليوم الثاني.

وأضافت الدكتورة بثينة بركات، مديرة القوافل بمديرية الصحة، أن القوافل الطبية لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.