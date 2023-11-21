محافظ الإسماعيلية: استمرار حملات رفع القمامة ومخلفات البناء بشكل يومي

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الوحدات المحلية مستمرة في حملات رفع القمامة ومخلفات البناء الموجودة في الشوارع، والتي انطلقت بشكل مكثف خلال شهر نوفمبر الجاري.

استعادة الوجه الحضاري للمحافظة

وأضاف بشارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملة تستهدف استعادة وجه مدينة الإسماعيلية الحضاري وإعادة رونقها من جديد في جميع الأحياء والمدن والمراكز.

واستهدفت حملة مكبرة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، جمع ورفع القمامة والأتربة بشارع الجعيص بمنطقة الشهداء، وتسليك بالوعات صرف مياه الأمطار بنفق الثلاثيني، وتطهير 21 بالوعة صرف مياه الأمطار بشوارع الدقهلية والمخبز الآلي، فيما نجح قسم الكهرباء بتركيب 4 كشافات إنارة عامة وشد سلك بطول 50 مترا وصيانة 6 كشافات بشارع الصالحية بطريق بورسعيد.

وقف أعمال بناء مخالفة

كما نجحت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بحسب بيان صحفي، بوقف تنفيذ صبة خرسانية لأعمدة الدور الثاني علوي بدون ترخيص بشارع النقطة منطقة العبور، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.

وفي مركز القنطرة شرق أنهت الوحدة المحلية رفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية بشوارع التحرير والاستقلال والجيش والثورة وأسيوط والعريش وسوق الأربعاء ومنطقة عزبة ناصر.