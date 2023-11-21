«رياضة الدقهلية» تنظم مسابقة ثقافية بمركز شباب النهضة في دكرنس

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، تنفيذ مسابقة تثقيفية عن المعلومات العامة، في مركز شباب النهضة، التابع لإدارة شباب دكرنس، اليوم -الثلاثاء- وهي مسابقة ثقافية في المعلومات العامة.

مسابقة ثقافية برياضة الدقهلية

وقالت «عثمان» في بيان، أن المسابقة جرت من خلال تقسيم الطلائع المشاركين في المسابقة إلي مجموعات، وتوزيع أوراق الأسئلة عليهم، وفي النهاية تم تصحيح الإجابات، وتوزيع الجوائز على الفائزين بحضور عايدة أبو زيد المدير التنفيذي لمركز الشباب، والهيكل التنظيمي للمركز.

وأكدت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على أن المسابقات الثقافية واحدة من أهم الأنشطة الترفيهية بمركز شباب النهضة التي ينتظرها الصغار من الطلائع، ليتنافسوا بقوة، وتعمل في الوقت نفسه علي إكسابهم عديدًا من المهارات العقلية، وتحسن من قدرتهم على التواصل مع الآخرين، إذ تعد تلك المسابقات فرصة مثالية لتحديد أهداف مثل الفوز بلعبة أو تحطيم رقم قياسي شخصي.

وأضافت أن المسابقة الثقافية تهدف إلى تشجيع الطلائع على المشاركة في مراكز الشباب، واكتشاف مواهب جديدة في هذا المجال ورعايتها وتشجيعها بكل الوسائل الممكنة.