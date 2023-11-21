خطوات حجز تذاكر القطارات من الهاتف وموقع السكة الحديد الإلكتروني

في كثير من الأحيان يحتاج المواطنين الراغبين في استقلال القطارات للسفر من محافظة إلى أخرى في حجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول، والموقع الرسمي للسكة الحديد بدلًا من الذهاب لمحطة القطار لحجز التذاكر التي يرغبون بها، الأمر الذي جعل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تتيح للمواطنين فرصة حجز التذاكر عبر التطبيق والموقع الرسمي.

وحددت وزارة النقل، عبر مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية، يوضح خطوات حجز التذاكر إلكترونيًا، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل وموقع السكة الحديد الإلكترونى، وفق ما أعلنته الوزارة، كالتالي:

خطوات حجز تذاكر القطارات

- يقوم الراغب في حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل بتحميل التطبيق عبر الهاتف المحمول.

- كما يمكن حجز التذاكر أيضا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- وبعد ذلك يدخل المواطن للتطبيق من خلال الهاتف المحمول، ويتم اختيار اللغة التي يرغب في التعامل بها.

- ثم يتم تسجيل البريد إلإكتروني، وتحديد الجنسية، الاسم، الرقم القومي، جواز السفر وكلمة المرور، وبعد ذلك يتم إعادة إدخال كلمة المرور، ثم يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالكود ثم يتم أدخال الكود المكون من 6 أرقام.

- ثم يتم الضغط على أرسال الكود مرة أخرى لتحديد إنشاء الرمز المكون من 4 أرقام مع تكرار كتابته لحماية البيانات ليتم تسجيل الدخول للموقع.

- وبعد ذلك يتم تسجيل البريد الإلكتروني، ليتم الدخول للقائمة ثم يتم الضغط على البحث وبعدها نتائج الرحلات التي قمت بالبحث عنها من متجر التذاكر.

- وبعد ذلك يتم إدخال بيانات الرحلة التي يريدها المواطن مع تحديد تاريخ القيام والدرجة التي يرغب في الحجز بها، ثم يتم الضغط على بحث لتظهر التذاكر المتاحة ودرجة القطار، وتفاصيل الوصول، سعر التذكرة، مدة السفر.