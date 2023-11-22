بدوي: مصر من الدول القليلة التي تدير انتخاباتها هيئة مستقلة بذاتها

قال المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مصر من الدول التى تعد على أصابع التى تدير انتخاباتها هيئة مستقلة بذاتها، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وهي الدولة الوحيدة التي تشرف على انتخاباتها إشرافا قضائيا كاملا وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين لشفافية الانتخابات التى ستجرى على بعد أيام معدودة.

بدوي يدعو الناخبين للتصويت في الانتخابات

كما دعا رئيس الهيئة، جموع الناخبين إلى النزول لأماكن مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم فى الصناديق، حيث إن لكل صوت في الصندوق أثر فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب الرياضة، لتوعية وتثقيف المواطنين على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، يعد خطوة مهمة نحو الانتخابات المقبلة، ويضمن الحرص على إتاحة المشاركة الشعبية في صنع القرار.

وبدأ قبل قليل، المؤتمر الصحفي لإبرام برتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة بشأن توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.

بروتوكول تعاون مع الشباب والرياضة

وأعلنت الهيئة ظهر اليوم عن إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشأن التوعية والتثقيف عن أهمية المشاركة في الانتخابات، وقالت الهيئة في بيان لها، إنها ستبرم اليوم الساعة السادسة مساء بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة برتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات و وزارة الشباب والرياضة بشأن توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات و أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.