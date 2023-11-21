«برلماني»: مصر بذلت تضحيات للحفاظ على عدم تصفية القضية الفلسطينية

أكد عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن مصر بذلت تضحيات كبيرة من أجل القضية الفلسطينية، ولا يمكن لأحد أن يزايد على دورنا تجاه الأشقاء الفلسطينيين على مدار عقود.

القضية الفلسطينية

وقال «إمام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، والمُذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن مصر لم تغلق معبر رفح أمام دخول المساعدات الطبية أو الإنسانية، كما أن التضييق على دخول المساعدات من الطرف الآخر من المعبر.

كلنا واحد أمام أي قضية تمس الأمن القومي

وتابع عضو مجلس النواب: «كلنا واحد أمام أي قضية تمس الأمن القومي، ولا يوجد معارضة أو مؤيد فيما يخص الأمن القومي، كما أن مصر ترفض كافة السيناريوهات سواء بتوطين أو ترحيل الفلسطينيين من أراضهم إلى سيناء».

وأكمل: جلسة اليوم بمجلس النواب رسالة واضحة للعالم أجمع، أن الشعب والقيادة السياسية يرفضون فكرة التهجير الفلسطيني وتوزيعهم على دول مجاورة.

وأشار عبدالمنعم، إلى أن تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية لا جدوى منها، ولكنها تعبر عن فكر الحكومة اليمينة المتطرفة، وهي محاولات من الحكومة الإسرائيلية قبل إقالتها بعد نهاية الحرب على قطاع غزة.

وأكمل: هناك تحركات مصرية على أعلى مستوى من أجل عدم تصفية القضية الفلسطينية، كما أن انعقاد قمة القاهرة للسلام، وعقد الرئيس السيسي العديد من اللقاءات من قادة ورؤساء العالم كان بثمابة رد قوي على كل من يزايد علينا.