وكيل «تعليم الجيزة» يوجه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية بالمدارس

أجرى أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، زيارة ميدانية لثلاث إدارات تعليمية وبرفقته المهندس عبدالناصر سعد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية في الجيزة، موجها بالإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية.

وتفقد مدرستي الفيروز التجريبية، ويوسف صديق التجريبية، وهما تحت الإنشاء والتابعتين لإدارة حدائق أكتوبر؛ للوقوف على آخر تطورات العمل بهما حيث الهدف من إنشائهما هو التخفيف من الكثافات بالمدارس، وكان في استقباله أسامة نوح، مدير عام الإدارة.

تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة

وفى سياق متصل تفقد سلومة مدرسة يوسف الصديق التجريبية بالبوابة الرابعة التابعة لإدارة الهرم التعليمية «تحت الإنشاء»؛ للوقوف على آخر التطورات فى عمليات الإنشاء لسرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت للحد من الكثافات بالمدارس والافتتاح في الفصل الدراسي الثاني.

وفى إطار جولته التفقدية زار سلومة مدرستي نور الحرية الثانوية بنات، ومصطفى كامل الابتدائية المشتركة التابعتين لإدارة شمال التعليمية حيث تفقد الفصول الدراسية والمعامل والأبنية وسير العملية التعليمية، كما وجه بإزالة أي سلبيات تعوق سير العملية التعليمية.

ووجة بالاهتمام بأعمال النظافة والمتابعة الدورية للمدارس من قبل مديري الإدارات ومتابعة الحالة الصحية للطلاب والإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية الصحة ومتابعة التغذية المدرسية.