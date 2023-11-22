تكريم وجائزة مالية لـ5 فتيات حفظن القرآن الكريم بأحكام التجويد بمطروح (صور)

أعلن الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح خلال لقاء ديني مع فتيات حول قيمة التعايش والتنوع، حفظ 5 من طالبات الأزهر الشريف القرآن الكريم كاملاً بأحكام التجويد.

مبلغ مالي لكل حافظة للقرآن الكريم في مطروح

وكرم وكيل وزارة الأوقاف بمطروح 5 فتيات عقب إتمامهن حفظ القرآن الكريم بجائزة ألف جنيه لكل حافظة ومصحف مفسر، بحضور الواعظة سهير السنهوري الواعظة المعتمدة بمديرية أوقاف مطروح.

أسماء حافظات القرآن الكريم الخمسة

وقال وكيل أوقاف مطروح إن الفتيات حافظات القرآن الكريم هن، نورهان جمال إبراهيم، ورويدا عاطف محمد، وتقى عاطف محمد، ومنه عادل عبد السلام، وسمية عبد الرازق محمد، لافتاً أن هذه نماذج طيبة تجمع بين حفظ كتاب الله وحسن الخلق والحرص على التعليم.