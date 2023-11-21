«مستقبل وطن» بالإسكندرية ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (صور)

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بالمدينة الشبابية في أبو قير شرق الإسكندرية، بحضور قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والمواطنين.

وشهد المؤتمر عرض فيديو عن المشروعات الكبرى القومية والتنموية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس السيسي، كما شهد كلمات من ممثلي فئات الشعب المصري أكدوا فيها على دعمهم للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة

وخلال المؤتمر، دعا حزب مستقبل وطن إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، كما أكد على دعم الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية.

ودعا النائب رزق راغب ضيف الله أمين، حزب مستقبل وطن بالإسكندرية جموع الشعب بمختلف فئاته للمشاركة الانتخابية والاصطفاف أمام صناديق الاقتراع باللجان الانتخابية خلال أيام 10 و 11 و12 من ديسمبر المقبل لدعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة.