«منية النصر» بالدقهلية تستعد للانتخابات الرئاسية المقبلة

عقدت رئاسة مركز ومدينة منية النصر، اجتماعا طارئا مع نواب المركز، ورؤساء القطاعات الحكومية المختلفة، في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال محمد عبدالباقي، رئيس مركز منية النصر، في بيان، إنّ الاجتماع الطارئ ناقش مدى استعداد رئاسة المركز للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في حضور نواب رئيس المركز، ومدير الإدارة التعليمية، ومدير الإدارة الصحية، ومدير إدارة الشباب والرياضة، ومدير إدارة التموين، ورئيس مجلس إدارة نادي منية النصر الرياضي ومدير الأزمات.

الاستعداد للانتخابات الرئاسية

وشدد رئيس مجلس مدينة منية النصر، على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات القروية والقرى التابعة لرئاسة المركز، استعدادا لماراثون الانتخابات الرئاسية، وبالمرور على مقرات العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه سوف يتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان رئاسة المركز مهامها الرئيسية متابعة سير العملية الانتخابية، وإزالة أي صعوبات ومواجهة أي مواقف طارئة مع التنسيق الدائم والمستمر مع مسئولي اللجان بالمحافظة لتلقي أي شكاوى مع تجهيز غرفة عمليات فرعية بكل قرية المدينة التابع وربطها بغرفة العمليات الرئيسية.

وأضاف «عبد الباقي» أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للمرور على المقرات الانتخابية، ومتابعة تجهيزها قبل بدء الانتخابات بوقت كاف، مع توفير أي متطلبات من اللجنة العليا للانتخابات، وتوفير مقاعد أمام اللجان لانتظار الناخبين أثناء عملية التصويت تيسيرا عليهم، مؤكدا ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة العامة، ورفع كفاءة وإزالة الإشغالات والتعديات حول محيط مقار اللجان الانتخابية.