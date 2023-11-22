زيارات ميدانية لمتابعة سير الدراسة في المعاهد الأزهرية بكفر الشيخ

انطلقت عدة قوافل ميدانية لمتابعة سير العمل الدراسي بمعاهد الفترة المسائية على مستوى إدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والتي ترأسها الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، لمتابعة مدى انتظام الدراسة بمعاهد الفترة المسائية بمعاهد المنطقة والاهتمام بها.

متابعة انتظام الدراسة

واستهل رئيس المنطقة القوافل الميدانية بجولة في معاهد البحيري الابتدائي، ومجمع معاهد برية لاصيفر الإعدادي والثانوي بنين، واستهدفت القافلة الثانية معاهد سيدي سالم الاعدادي الثانوي بنين، والعوضي الابتدائي والإعدادي بنين، وفتيات سيدي سالم الإعدادي، كما توجهت القافلة الثالثة لمعاهد الورق الإعدادي والثانوي بنين، ومجمع فتيات الورق الإعدادي والثانوي، ومعهد الغنام الابتدائي.

وحرصت تلك القوافل بالاطلاع على طرق تحضير المُعلمين، ومطابقتها للمناهج الدراسية، ومتابعة تسلم الكتب الدراسية للطلاب، ومدي الاهتمام بأعمال النظافة بداخل تلك المعاهد، ورصد أي عقبات تواجهها للعمل على حلها على الفور.

الاطلاع على نسب التحصيل الدراسي للطلاب

ومن جانبه حرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على متابعة نسب حضور الطلاب والعاملين بمعاهد الفترة المسائية، مشيداً بكثافة تلك النسب بالمعاهد التي تابعها، كما اطلع على نسب التحصيل الدراسي للطلاب، محاورًا إياهم لقياس المستوى العلمي لديهم، متابعاً تواجد موجهي الإدارة، كما تفقد حجر الحاسب الآلي والمكتبات والمعامل بهذه المعاهد.