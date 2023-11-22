متى يحق للرجل صرف معاش عن زوجته المتوفية؟.. «التضامن» تجيب

في كثير من الأحيان، وبعد وفاة الزوجة المؤمّن عليها من عمل سابق لها، يرغب الزوج في صرف معاش عن زوجته المتوفية المؤمن عليها، ما يجعل العديد من الأزواج يهتمون بمعرفة متى يحق له صرف معاش عن زوجته، والشروط المطلوبة حتى يتأكد من استحقاقه لذلك، ومدى تطابق الشروط عليه.

وحددت وزارة التضامن الشروط المطلوبة لصرف الزوج معاش عن زوجته المتوفية، ونوضح من خلال هذا التقرير متى يحق للزوج صرف معاش شهري بعد وفاة زوجته، وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي عبر الموقع الرسمي الخاص بها، كما يلي.

متى يحق للزوج صرف معاش عن زوجته المتوفية؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط التي يجب توافرها في الزوج حتى يستطيع صرف معاش عن زوجته المتوفية، وتتمثل في الآتي:

- يجب أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي، ويتم قبول إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.

‌- يجب ألا يكون الزوج الراغب في صرف معاش عن زوجته المتوفية متزوجا بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- تعد علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعي وتتحدد هذه الفترة بـ100 يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل.