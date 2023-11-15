مديرة مدرسة السيدة عائشة عن تكريمها لبلوغها سن المعاش: «مجهودي ما راحش هدر»

لفته إنسانية أبطالها معلمو مدرسة السيدة عائشة الرسمية لغات، الذين قرر أن يقدروا مجهود مديرة المدرسة قبل خضوعها على المعاش الذي يتبقى عليه يوم واحد لمغادرة مهنة التدريس، إذ نظموا لها ممرا شرفيا لشكرها على ما بذلته في فترة قيادة المدرسة.

مفاجأة خطفت قلوب الجميع

كانت المعلمة نهاد حسن ذاهبة إلى المدرسة لتؤدي عملها مثل أي يوم من الأيام، لكن حدثت مفاجأة خطفت قلوب الجميع، لم تتوقع أن زملاءها المعلمين في المدرسة يقيمون لها حفلا قبل خروجها على سن المعاش: «أنا لما دخلت المدرسة وبفتح الباب عادي ولقيت زمايلي متوقعتش المفاجأة والتكريم ده ليا أني هيكون كدا»، بحسب ما روته في حديثها لـ«الوطن».

حالة من الدهشة والسعادة سيطرت على مديرة مدرسة السيدة عائشة الرسمية لغات عندما وجدت زملاءها يقيمون لها تكريما لجهودها التي بذلتها خلال فترة قيادة المدرسة التي استمرت لمدة 6 سنوات متتالية، إذ من شدة الفرحة كانت الدموع تتساقط من عينها ربما لم تصدق ما حدث: «وقت التكريم عرفت قد إيه إني تعبي مضاعش وربنا كافيني بيه وكل مجهود بذلته في المدرسة وتعاملي مع الزملا المدرسين».

بطريقة تشبه الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية، فعلها زملاء المعلمة «نهاد» قبل حفل تكريمها، إذ أخبروها أن المدرسة يتم اعتمادها في الانتخابات الرئاسية وهناك بعض المسؤولين يحتاجون توقعيها لتسليم المدرسة: «زمايلي قالوا ليا إني في تكريم في الإدارة يوم السبت ليا وأسرتي وبعدين في صباح اليوم رنوا عليا وقالوا ليا إن في مسئولين محتاجين التوقيت بتاعك عشان المدرسة هيكون فيها الانتخابات الرئاسية فلازم تيجي منتظرينك» بحسب وصفها، بالفعل ذهبت المعلمة لتكن هنا المفاجأة وليحدث حفل تكريمها.

رسالة حب وامتنان وجهتها المعلمة نهاد إلى زملائها المدرسين بمدرسة السيدة عائشة: «هتفضلوا دائما أحبابي وشكرا جدا على التكريم الحلو ده هتفضلوا أحسن ناس خلقا وقد المسؤولية والطلاب عملوا حفلة كمان وده كان شيء رائع ليا وإن شاء الله بشوفهم في أحسن حال ومتفوقين».