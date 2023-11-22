هزيمة جديدة لنتنياهو أمام الفصائل.. كيف تراجع عن تصريحه الشهير بعد هجوم 7 أكتوبر؟

«لا نيّة للتفاوض».. تصريح شهير أدلى به رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد 3 أيام من هجوم السابع من أكتوبر الذي وقع في غلاف غزة، وأسفر عن مقتل وأسر العشرات من المستوطنين الإسرائيليين وجنود جيش الاحتلال.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

لكن هذا التصريح كغيره من المواقف تراجع عنه بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة المعارك بين الفصائل الفلسطينية التي تعيق تقدم قوات جيش الاحتلال وتوغله في القطاع، وتحقق نجاحات عسكرية على الأرض، حيث تكبّد الجيش الإسرائيلي 67 قتيلا بين جنود وضباط وفق آخر إحصائية أعلنها، إضافة إلى تدمير عشرات الآليات.

ففي 9 أكتوبر الماضي، تحدّث «نتنياهو» مع بايدن عن رد فعل الاحتلال الإسرائيلي على هجوم حماس المباغت، حينها أخبره أنّ إسرائيل تستعد لحرب طويلة وغير مسبوقة، وسترد بقوة، ولن تتفاوض مع حماس على ملف الأسرى.

نتنياهو تغير كثيرا

الآن موقف نتنياهو تغير كثيرا، حينما خرج ليعلن أنّ هناك تقدما يتحقق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، قائلا: «آمل أن تكون هناك أخبار جيدة قريبا».

تصريحات نتنياهو جاءت بعد اجتماع مع حكومة الحرب الإسرائيلية على خلفية صفقة تبادل الأسرى التي باتت وشيكة وأقرب من أي وقت مضى، حسب ما وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

قناة القاهرة الإخبارية نقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ حكومة نتنياهو ستصدق خلال الساعات المقبلة على صفقة المحتجزين، في حين تشير التقديرات الأولية إلى أنّ 10 محتجزين سيتم الإفراج عنهم الخميس المقبل.

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنّ شروط الصفقة ستشمل أيضًا الإفراج عن 50 محتجزًا مقابل 4 أيام هدنة.