خبير استراتيجي: دعوة نتنياهو إلى التغيير الجذري في غزة مجرد مردود

قال اللواء عادل العمدة، الخبير الاستراتيجي، إن فكرة التغيير الجذري الذي يدعو إليه نتنياهو مجرد مردود يؤكد عليه، وليس له أي صحة، بل مجرد صياغة يريد توصيلها إلى حلفائه، موضحا أن التغيير ليس بخارطة الشرق الأوسط بل في قطاع غزة فقط نتيجة الأحداث حتى الآن.

رفض فكرة الحماية الدولية على فلسطين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج«8 الصبح» المذاع على شاشة قنوات «dmc»، أن اسرائيل ترتكب جرائم دموية في غزة، مؤكدًا رفض مصر والدول العربية فكرة الحماية الدولية وتدخل دول بعينها وفرض السيطرة على القطاع، موضحا أن المطلب الأساسي والرئيسي يكمن في حل الدولتين.

وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه للتهجير القسري، والمطالبة بوقف إطلاق النار، ونتيجة لذلك وُجد تغيير من جهه نتنياهو وبايدن وتراجع بالأفعال».