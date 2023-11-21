إزالة 18 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، برئاسة المدير العام المهندس لطفي محمد على الشريف، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في نطاق المركز، وتأتي هذه الحملة في إطار قرارات مجلس الوزراء والكتب الدورية المتعلقة بإزالة التعديات ومخالفات البناء قبل تطوير الأراضي.

وجرى تنفيذ الحملة بحضور عاصم ربيعي ومصطفى القاضي نواب رئيس المركز، وأحمد عبد المطلب مسؤول حماية الأراضي بإدارة الزراعة في أخميم، بالإضافة إلى قوة تأمينية من مركز شرطة أخميم.

إزالة 18 حالة تعدٍ بالبناء المخالف

أسفرت الحملة عن إزالة 18 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وتشمل التعديات أسوارًا مبنية من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت، بإجمالي مساحة 7 قراريط.

كما تم إزالة 13 حالة في حوض الجوهرية بمدينة أخميم، و5 حالات في حوض جزيرة الصوامعة الغربية زمام نيدة.

إزالة جميع أشكال التعديات ومخالفات البناء

وشدد الشريف على ضرورة تكثيف حملات إزالة جميع أشكال التعديات ومخالفات البناء قبل تطوير الأراضي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.