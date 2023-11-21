«الهجان» يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالقليوبية

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك ضمن سلسلة الحملات اليومية التي تنفذها المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية.

إزالة مخالفات بناء بالقليوبية

وتمكنت الحملة من إزالة ثلاث طوابق مخالفة على مساحة 170 مترًا مربعًا خلف الجوازات القديمة بمدينة بنها، كما تم إزالة أعمدة حديدية وأسوار بالطوب السويسي على مساحة 800 متر مربع بقرية شلقان بمركز ومدينة القناطر الخيرية.

وشدد الهجان على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة الفورية في المهد، وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد أن الحملات مستمرة بصفة يومية، وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدها، والعمل على التخلُص منها فورًا بنطاق المحافظة ككل.

الحفاظ على الرقعة الزراعية

وناشد الهجان المواطنين بضرورة احترام جميع القواعد والقوانين المنظمة للبناء، حفاظًا على الرقعة الزراعية والممتلكات العامة والخاصة، وعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

وأعلنت المحافظة عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، من خلال الخط الساخن 114، أو الاتصال بالرقم الأرضي ( 3212461)، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01119992624.