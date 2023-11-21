إزالة 3340 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال 8 أشهر بالمنوفية

أكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه يتم العمل بشكل فوري مع التعديات على الأراضي الزراعية، وبالتنسيق مع كافة الجهات والوحدات المحلية ومجالس المدن، ويتم تنفيذ حملات موسعة لإزالة أي تعديات.

تنفيذ آلاف الإزالات في محافظة المنوفية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن الأشهر الماضية من 20 مارس الماضي وحتى 20 نوفمبر الجاري، شهدت جميع مراكز ومدن المحافظة تنفيذ 3340 إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، في ظل جهود وزارة الزراعة في التصدي للمخالفين القائمين بعمليات تقسيم وبيع الأراضي الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة.

التعامل الفوري مع التعديات على الأراضي الزراعية

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه يتم المتابعة المستمرة لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدي على أي مساحات زراعية، ويتم التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها أو ورود شكاوى منها، مؤكداً أن المخالفات التي يتم ضبطها تم تحرير محضر فوري وإزالتها في وجود رجال الشرطة والوحدة المحلية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات على الأراضي، ووفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.