إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، شمال محافظة سوهاج، برئاسة المحاسب عامر عوض رئيس المركز بإزالة 8 حالات بناحية مجلس قروي شطورة وناحية مجلس قروي بنجا، خلال يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

التنسيق مع الوحدات المحلية

تمت الإزالة بناء على تعليمات المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، شمال محافظة سوهاج، وبإشراف السيد البحيري رئيس قرية شطورة ووائل أبو علي ورئيس قرية بنجا، ومسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومسؤول الإدارة الهندسية ومسؤولي العمليات والأزمات والتفتيش المالي والإداري والمتابعة والعلاقات العامة بطهطا وبالتنسيق مع مقاول الهدم ومعدات الوحدات المحلية.

التصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، المهندس عامر عوض على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها وفي كل الأوقات ومهما كانت الظروف.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وجاءت حملات الإزالة وفقًا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإشراف وتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.