أحمد موسى: ما تفعله إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين إخلال جسيم باتفاقية السلام

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر دولة تحترم الاتفاقيات التي تبرمها، معقبًا: «في نفس الوقت اللي بيعملوا بينامين نتنياهو حاليا، ونزوح الفلسطينيين لجنوب غزة، يعني تكدس الفلسطينيين بالجنوب ثم يتم قصفهم، وهذا الأمر يخل باتفاقية السلام».

رغم الضغوط والتحديات التي تتعرض لها الدولة

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه رغم الضغوطات والتحديات التي تتعرض لها الدولة، لن تسمح الحكومة بأي ضرر يلحق بالأمن القومي المصري، موضحًا أن الاحتلال يسعى إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتحقيق مخططهم.

إجراء تقوم به إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين

وأضاف موسى، مساء الثلاثاء، أن إجراء تقوم به إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين يمثل إخلالا جسيما باتفاقية السلام التي عقدت بين مصر وإسرائيل، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن في غزة هو خطر على مصر والأردن، متابعًا أن مصر قدمت 11200 طن مساعدات طبية وإنسانية لقطاع غزة، وهذا الرقم يمثل 4 أضعاف مما قدمه العالم من مساعدات لغزة، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بدور كبير من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

ولفت أحمد موسى، إلى أن المخابرات العامة المصرية تبذل مجهودا كبيرا من أجل هدنة إنسانية في قطاع غزة، كما أنها تعمل مع المقاومة الفلسطينية من أجل الإفراج عن الأسرى وفق مجموعة من الشروط التي يتم الاتفاق عليها.