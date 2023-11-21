قطع المياه في 6 مراكز بالمنوفية غدا.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه، غدًا الأربعاء، لإجراء أعمال الصيانة الدورية وتنظيف المروقات وتطهير الخزانات، وفقًا للسياسة التي تنتهجها الشركة؛ لرفع كفاءة المحطات، خلال الفترة الصباحية، من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا لمدة 4 ساعات.

خريطة قطع المياه بالمنوفية غدا

وتشمل مناطق قطع المياه، غدًا الأربعاء، قرى السكرية وذكرى والبتانون بمركز شبين الكوم، وساحل الجواير بمركز الشهداء، وكفر ربيع بمركز تلا، وأبهنس وكفر أبشيش وبلقا وشبرا بخوم وأم خنان بمركز قويسنا، وكوادى وصراوة وأورقية وقورص ودروة وطلبا بمركز أشمون، ومنشأة سلطان بمركز منوف.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومصالح الدولة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع الخدمة.