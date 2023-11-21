خريطة قطع المياه اليوم في المحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت عدة شركات مياه شرب وصرف صحي بالمحافظات، قطع المياه اليوم، الثلاثاء، عن عدة قرى ومدن تابعة لها للصيانة الدورية أو للإحلال والتجديد، خلال الفترة الصباحية.

وأهابت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المتأثرة بقطع المياه اليوم، بتوفير مصدر بديل فترة انقطاع المياه، خاصة أصحاب المحال الخدمية والمستشفيات والمخابز.

مواعيد قطع المياه اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية قطع المياه اليوم السبت، عن عدة قرى ومدن تابعة لها في 8 مراكز هي، «شبين الكوم وتلا وبركة السبع وقويسنا والباجور وأشمون والشهداء ومنوف»، للصيانة الدورية، لمدة 4 ساعات خلال الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 مساءً.

أماكن قطع المياه اليوم

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، قطع المياه اليوم لتنفيذ خطة تطهير وتعقيم شبكات مياه الشرب بمنطقة دسوق عن منطقة السمادوني، ومنطقة المُعلمين وحددت موعد انقطاع المياه بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد عودة المياه اليوم

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، عن موعد عودة المياه اليوم الثلاثاء الساعة 4 صباحا لمناطق، شرق مصرف السيل من الجزيرة حتى خور عواضة، بعدما انقطعت لمدة 12 ساعة من الساعة 4 عصر الإثنين للقيام بأعمال إحلال وتجديد كوبري الإسعاف.