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قطع المياه لمدة 12 ساعة عن قريتين ببني سويف غدا 

كتب:

عمرو رجب
06:52 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
شركة المياه ببني سويف

شركة المياه ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن قرية براوة ومنشاة الحاج وتوابعهما بمركز أهناسيا، وذلك غدا الأربعاء 22 نوفمبر، لمدة 12 ساعة، من 8 صباحا حتى الـ 10 مساء، وذلك للقيام بأعمال تطهير الخزان الأرضي للمحطة.

الخط الساخن لشركة مياه بني سويف

وتقدمت شركة المياه، باعتذارها عن فترة انقطاع الخدمة، وأهابت المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرة إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب عند الحاجة إليها، وذلك من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل.

وأكدت شركة مياه الشرب في محافظة بني سويف، سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه، من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، والاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.

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بقلم عمرو رجب