موقف مصري صارم: رفض التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية

أكدت رحمة حسن باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر أكدت مرارا، رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وسعت كذلك إلى خلق رأي عام إقليمي وعالمي داعم لهذا الموقف ومؤيد لحق الفلسطينيين في أراضيهم وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وفقا لمبدأ حل الدولتين، مع حماية مكتسبات الأرض وعدم تحقيق المخطط الإسرائيلي بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عقب يونيو 1967 في مخالفة لقراري مجلس الأمن 242 و 334.

إسرائيل تعمل على تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب

وأضافت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في تقرير: أن إسرائيل تعمل على تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب، وادعى الاحتلال أن ذلك لحماية المدنيين في ظل استهداف حركة حماس، إلا أن الهجمات المتزايدة على جنوب القطاع فضحت الخطة الاستيطانية.

الاحتلال كثف قصفه على شمال وجنوب قطاع غزة

وتابعت: «كثف الاحتلال التي قصفه على شمال وجنوب قطاع غزة دون تفرقة، وبعد استهداف المستشفى الأهلي المعمداني تم قصف محيط مستشفى القدس، بما يوضح الخطة الإسرائيلية لتهجير سكان القطاع إلى الجنوب ومن ثم دفعهم إلى اللجوء إلى سيناء وفي المقابل تصفية الضفة الغربية من سكانها ودفعهم إلى اللجوء إلى أجزاء في الأردن، وهو ما سيترتب عليه توسيع رقعة الصراع، بجانب تصفية القضية الفلسطينية، فحشدت مصر الرأي العام الدولي للحفاظ على الحق الفلسطيني وفقا للتشريعات والقوانين الدولية».