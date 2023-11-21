استلام 19 حاوية قمامة في مدينة أجا بالدقهلية ضمن خطة تحسين البيئة

تسلمت مدينة أجا في محافظة الدقهلية، 19 حاوية قمامة جديدة، ضمن الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل، وتحسين مستوى البيئة بالمدينة والقرى التابعة لها.

رفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتجميل

وقال حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا، في بيان، إن الحاويات الجديدة تم استلامها بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية، وأنه سيتم توزيعها على الأماكن التي تحتاجها بناء على الخطة الموضوعة، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتجميل بالمدينة، وتقديم خدمة صحية وبيئية متميزة للمواطنين، والحد من التلوث والأمراض.

وأشار إلى أنه يتم شن حملات مكبرة في قطاع النظافة بشكل يومي في نطاق المدينة والقرى والعزب والوحدات المحلية، والتخلص من القمامة والمخلفات بشكل آمن وفقا للمعايير الصحية والبيئية.