في استجابة سريعة لمواطنة.. توفير صناديق قمامة بفرشوط

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مبادرة «بلغني» التي أطلقتها محافظة قنا بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تلقي البلاغات من المواطنين، تلقت بلاغا من إحدى المواطنات بشأن تراكم القمامة بمنطقتي معهد الفتيات والمستشفى المركزي بمدينة فرشوط، وذلك لعدم تواجد صناديق للقمامة بكلتا المنطقتين.

تحرك سريع بـ«فرشوط» للحفاظ على المظهر الحضاري

وأضاف «الداودي»، محافظ قنا في بيان، أنه تم توجيه البلاغ إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وعلى الفور انتقل إلى الموقع، ووجه برفع القمامة، ووضع صناديق بالمنطقتين، حتى يتسنى للمواطنين إلقاء القمامة بها، تمهيدًا لرفعها يوميًا بواسطة العاملين بمرفق النظافة طبقا لجدول المرور اليومي على نقاط التجميع، وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الالتزام بإلقاء القمامة في الصناديق المخصصة لها، للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة.

المحافظة تخصص وسائل الاتصال ضمن مبادرة «بلغني»

وجدد محافظ قنا دعوته للمواطنين بشأن الإبلاغ عن أي تراكمات قمامة موجود بالشوارع، وذلك عبر الاتصال بالوسائل التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات ضمن «مبادرة بلغني»، بإرسال رسالة مدعمة بالصور على الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيسبوك وهي «مكتب إعلام محافظة قنا»: «https://www.facebook.com/qena.governorate»

أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام «0963329542 - 0963328472 - 0963337291» والخط الساخن 15541.