رفع 55 ألف طن مخلفات صلبة وتطهير أماكن تجمعات القمامة بالدقهلية

شنت عدد من رئاسة مجالس المدن حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة والإشغالات من الطرق وتفريغ صناديق وحاويات القمامة والتخلص منها بطريقة آمنة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من تلوث البيئة.

رفع 55 ألف طن من المخلفات

وجه أحمد عبد العظيم رئيس مجلس ومدينة السنبلاوين بالدقهلية، في بيان، بمتابعة أعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة والتخلص منها بشكل آمن بحيث لا يشكل أي خطورة على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على البيئة من التلوث وتم رفع ما يقرب 55 ألف طن من المخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير بالمدينة.

وتابع محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بالتعاون مع مسؤولي قطاعات النظافة، تم رفع المخلفات في نطاق غرب مدينة المنصورة والدفع بالسيارات المكنسية وسيارات غسيل الشوارع، بالإضافة رفع كفاءة الطرق وتسويتها وتمهيدها ورفع ما يقرب 500 طن من المخلفات والأتربة.

استمرار أعمال المكنسة الكهربائية بشوارع المدينة

وأكد نادر محيي الدين بشير رئيس مركز ومدينة المطرية، استمرار أعمال المكنسة الكهربائية بشوارع المدينة لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بشوارع المدينة والقرى ومتابعة استمرار أعمال رفع الأتربة بالمكنسة الكهربائية.