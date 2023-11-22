خبير: شحنة الأمونيا المنتجة خطوة مهمة نحو التحول للوقود النظيف

خلال الساعات الماضية، أعلن مصنع «فرتيجلوب» في مصر والمسؤول عن إنتاج منتجات الصودا آش بالتعاون بين "أدنوك" الإماراتية وشركة "أو سي آي جلوبال" بالشراكة مع سكاتيك، وأوراسكوم كونستراكشون، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والصندوق السيادي المصري، عن تسليم أول شحنة من الأمونيا المُنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وفقاً لمعيار اعتماد الشهادة الدولية للاستدامة والكربون "ISCC PLUS"، الي الهند.

وكالة وكالة الأنباء الإماراتية إن المختلف في إنتاج وتسليم الشحنة الاولى هو أنها تم تصنيعها باستخدام الهيدروجين المصنع بالمحلل الكهربائي التجريبي الخاص بمشروع مصر للهيدروجين الأخضر ، وليست بالوقود عالي الكربون.

حيث سيتم استخدام الأمونيا لإنتاج رماد الصودا الصناعية الذي يولّد انبعاثات قريبة من الصفر، ويشكل المادة الخام الرئيسية المستخدمة في عملية إنتاج مسحوق الغسيل الذي تصنعه شركة "يونيليفر".

شحنة من الأمونيا

ويؤكد إنتاج وبيع أول شحنة من الأمونيا المنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والاتجاه نحو خفض الانبعاثات من عمليات الصناعة، وتنفيذ أجندتها للاستدامة، ودعم الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة..

وقال محمد شادي الخبير الاقتصادي، إن تسليم هذه الشحنة يعتبر خطوة مهمة نحو التحول للوقود النظيف وخفض انبعاثات الكربون، وإنجاز جديد ضمن جهود الدولة لإنتاج وتوريد الأمونيا المتجددة.

الأمونيا الخضراء

واضاف في تصريحات خاصة ل الوطن ، أن تصدير مصر أول شحنة من الأمونيا الخضراء في العالم بالاعتماد على الهيدروجين، تقيس مدى اعتماد المُنتج على الطاقة الخضراء من ناحية، ومدي مُطابقته للاقتصادات الدائرية، من ناحية تانية.

وأشار إلي أن الشحنة تم تسليمها الي الهند، بغرض استخدامه لاحقًا في مُنتجات يونيلفر العالمية، وهي شحنة تجريبية، وسيتم تصنيع وتصدير غيرها العديد من الشحنات خلال بداية العام المقبل.

الهيدروجين الأخضر

ولفت إلي أن المشروع سيكون قادر على إنتاج ما يصل إلى 15 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، والذي سينتج عنه 90 ألف طن سنويًا من الأمونيا المتجددة في مصر.,وأوضح أن الدولة تقوم بعمل مصانع متكاملة لإنتاج الامونيا ومن ثم الصودا آش المصنعة بالطاقة المتجددة، وهو ما يمثل نقطة جيدة الاتجاه نحو التصدير باوروبا