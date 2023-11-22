خريطة قطع المياه في 3 محافظات اليوم.. اعرف المواعيد

أعلنت عدة شركات مياه شرب وصرف صحي بمحافظات الصعيد والوجه البحري انقطاع الخدمة، اليوم، للصيانة الدورية التي تنتهجها الشركات شهريًا بالأماكن التابعة لها عن عدة قرى خلال الفترة الصباحية.

وناشدت الشركات المواطنين الذين يعيشون في المناطق المتأثرة، بتوفير مصدر مياه بديل خلال فترة قطع المياه، خاصة أصحاب المحال الخدمية والمستشفيات والمخابز.

مواعيد قطع المياه اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة قطع المياه اليوم وفقًا لخطة الصيانة بالمحافظات كالتالي:

أعلنت الشركة في محافظة بني سويف، قطع المياه عن قرية براوة ومنشاة الحاج وتوابعهما بمركز أهناسيا، لمدة 12 ساعة، بداية من الساعة 8 صباحًا حتى الـ10 مساء، وذلك للقيام بأعمال تطهير الخزان الأرضي للمحطة.

أماكن قطع المياه اليوم

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، قطع المياه اليوم من الساعة 12 صباحًا لحين الانتهاء من الصيانة لتنفيذ خطة تطهير وتعقيم شبكات مياه الشرب بمنطقة دسوق عن منطقة المحرقة، ونهاية شارع الجيش، وقرية كفر مجر.

قطع المياه اليوم

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية قطع المياه اليوم الأربعاء، بعدة قرى بمراكز «شبين الكوم وتلا وقويسنا وأشمون والشهداء ومنوف»، للصيانة الدورية، خلال الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 مساءً، لمدة 4 ساعات.