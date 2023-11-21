«الأوقاف»: نسعى لبناء فكري وثقافي في ظل هذه المرحلة الدقيقة

قالت الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن وزارة الأوقاف تسعى لإحداث بناء ثقافي وفكري، لافتاً إلى أن الأسبوع الثقافي هدفه الوصول لكل الناس، ببيان حقيقة وسماحة الدين الإسلامي.

فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏7 محافظات

وأضاف «أبو عمر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏7 محافظات، بعد صلاة العشاء مباشرة، بني سويف، كفر الشيخ، القاهرة، مطروح، بورسعيد، الاقصر، شمال سيناء، وذلك تحت عنوان موحد وهوالعلم النافع وأثره على العمل، ومفهوم العمل الصالح، الأسبوع الثقافي يكون 3 أيام بالمساجد الكبري والحيوية، وناوين الأسبوع الثقافية تصل لقلوب الناس، وتفاعل معها، خاصة فى ظل وجود قارئ ومبتهل».

الصالون الثقافي الأول

وتابع وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة: «وزارة الأوقاف، تقوم بعمل الصالون الثقافي الأول، كان مبهراً ولقى استحسان من كل الحضور من الأئمة والواعظات، وكان هناك تنوع ما جعل هناك إقبالا كثيرا على الصالون الثقافي الثاني، وهو صورة من صور البناء الفكري والثقافي، في ظل هذه المرحلة الدقيقة في عمر الوطن».