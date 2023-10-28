وزارة الأوقاف: افتتاح 16مسجدا يوم الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، افتتاح 16 مسجدًا الجمعة المقبلة منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ومسجد واحد صيانة وتطويرًا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى.

وحول التفاصيل فقد قالت وزارة الأوقاف إنه سيتم افتتاح تلك المساجد يوم الجمعة الموافق 3 / 11 / 2023م، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 286 مسجدًا منها 215 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و71 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 3/ 11/ 2023 م عدد (11308) مسجد ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(197) مليون جنيه.

مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف الفيوم

1. مسجد الرحمة – عزبة زايد شعيب – سنورس

2. مسجد المنشية – بندر الفيوم

3. مسجد الهادي – الشواشنة – يوسف الصديق

4. مسجد الرحمن – السدح – الغرق - إطسا مديرية أوقاف أسوان

5. مسجد علي زين العابدين – قرية الرغامة البلد – إقليت – كوم أمبو

6. مسجد الراوي – قرية الغنيمية – إدفو قبلي

7. مسجد الفتاح العليم – قرية الفؤادية – المنشية الجديدة – كوم أمبو

مديرية أوقاف البحيرة

8. مسجد عادل صالح - قرية قميحة – ايتاي البارود

9. مسجد الإخلاص – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص

10. مسجد أبو شكل – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص

11. مسجد طلمبات تروجى - سيدي غازي - كفر الدوار

مديرية أوقاف المنيا

12. مسجد عزبة جاد الله – عزبة جاد الله - ملوي

13. مسجد الرحمن – قرية الصليبة – منقطين - سمالوطمديرية أوقاف الجيزة

14. مسجد أبو مناع – قرية اتريس – منشأة القناطرمديرية أوقاف سوهاج

15. مسجد السلام – نجع الجبل – مركز جهينة

ثانيًا: مساجد الصيانة

مديرية أوقاف البحيرة

1. مسجد عباد الرحمن – قرية اللوية – مركز المحمودية