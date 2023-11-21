وزير الأوقاف: القوة والثبات هما السبيل للنجاح في مواجهة التحديات

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الصالون الثقافي الثاني للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية مساء اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2023م، بمشاركة وحضور كل من: أ.د/ أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الاسبق، والدكتور/ رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف.

في كلمته في الصالون، أشاد وزير الأوقاف بالموقف القوي الثابت للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأكد أن للدولة المصرية أهدافًا رئيسية منها منع قضية التهجير لما لها من تهديد لأمننا القومي وتهديد للقضية الفلسطينية على حد سواء، والعمل على سرعة إنهاء هذه الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

كما أكد وزير الأوقاف أن المؤمن الحقيقي قوي ثابت لا تزعزه المحن، فثقته في الله ثم في نفسه كبيرة، لأنها تمنحه قوة وثباتًا في مواجهة التحديات.

وأضاف وزير الأوقاف أن التحديات في الحياة لا تنتهي، وعلينا دائمًا أن نكون مستعدين لها، وأن نأخذ بأسباب القوة والثبات، وأن نعمل على تحقيق أهدافنا.

وأكد وزير الأوقاف أن النجاح يكمن في التعاون والتكاتف بين جميع أبناء الوطن، وأن الإحباط يولد اليأس، واليأس يولد الخمول والانهزامية والانكسار.