برلماني: نحن كأقلية نترفع عن أي خلافات مع الحكومة في ضوء القضية الفلسطينية

قال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن الأقلية البرلمانية تترفع عن أي مستوى من الخلافات الداخلية المتعلقة بالسياسة والاقتصاد، وأن أمام الأمن القومي المصري والعربي لا يمكن الاختلاف، وبالتالي كان هناك العديد من التساؤلات قبل انعقاد الجلسة التي حضرها رئيس مجلس الوزراء اليوم بمجلس النواب.

القضية الأكثر إثارة في تطورات الوضع الإقليمية

أضاف «داوود»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه جرى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب، بشأن القضية الأكثر إثارة في تطورات الوضع الإقليمية المتعلقة بالتهجير القسري للفلسطينيين، نتيجة أعمال الإبادة من الحكومة النازية، التي تتولى سلطة قيادة دولة الاحتلال.

يعبر عن الدولة المصرية

وأشار إلى أنه بناء على ذلك، كان لا بد أن يكون هناك موقف جلي وواضح، يعبر عن الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، سواء كانت التشريعية أو التنفيذية، أو رأس الدولة المصرية، وبالتالي لا بد أن تكون رؤية واضحة لجهود المؤسسات، في دعم اتخاذ القرار بشأن السلم والحرب، حال تهديد حدودنا الشرقية، بفرض أمر واقع نتيجة أعمال القصف والدفع البشري، لملايين الفلسطينيين المناضلين المتمسكين بأراضيهم والمهجرين بالأصل.