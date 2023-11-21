وظائف بنك مصر 2023 الجديدة.. الشروط المطلوبة وكيفية التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لوظائف خالية للعمل في وظيفة مدير العلاقات الافتراضية في فروع البنك المختلفة، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، والراغبين في الحصول على وظائف بنك مصر 2023 الجديدة بمرتب شهري مناسب يساعده على مواجهة أعباء الحياة.

وأوضح بنك مصر في إعلانه التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف بنك مصر 2023 الجديدة، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم في تلك الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر

- يكون مسؤولاً عن مبيعات المحفظة لضمان تحقيق أهداف إيرادات المبيعات، من أجل زيادة قاعدة العملاء والعلاقات، بالإضافة إلى زيادة البيع المتبادل للتأثير على ربحية البنوك وتعزيز مستوى خدمة العملاء لدينا.

- العمل مع رئيس مدير القطاع لدعم إنتاج المبيعات وتحديد العملاء المحتملين المستهدفين.

- دعم استراتيجية المبيعات لزيادة معدل الاختراق للبيع المتبادل واكتساب العملاء.

- مراقبة معدل اختراق المحفظة والإبلاغ عنه لكل منتج على أساس شهري.

- التنسيق مع جميع أصحاب المصلحة بحيث يتم التعامل مع متطلبات شريحة NRE وVIP وطلبات عملاء NRE VIP بشكل جيد.

- دعم الاحتفاظ بالعملاء بالتنسيق مع رئيس المبيعات.

- توليد عملاء محتملين والاهتمام بالبيع المتبادل.

- مراقبة الحسابات غير الممولة المعرضة لخطر لتمويل الحسابات والإبلاغ عن النتائج شهريا.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم ل الوظائف لظيه خبرة من عامين وحتى 7 سنوات في علاقات العملاء.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالريوس.

- أن يكون لديه القدرة على إدارة العديد من المشاريع والعملاء.

- أن يكون لديه قدرة على التواصل القوي ولديه مهارات تواصل مع الآخرين.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك وإرسال السبرة الذاتية الخاصة به للبنك.