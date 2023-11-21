وظائف لجميع المؤهلات برواتب مجزية وحوافز يومية وشهرية وأرباح سنوية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن وظائف شاغرة بإحدى الشركات الخاصة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الوظائف المطلوبة، وشروط وكيفية التقديم، وأماكن العمل ،بحسب ما أعلنت وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف المطلوبة

- مدير فرع.. يشترط الخبرة.

- مشرف أدوت منزلية.. يشترط الخبرة.

- مشرف ـجهزه كهربائية.. يشترط الخبرة

- مشرف مفروشات.. يشترط الخبرة

- مشرف كاشير.. يشترط الخبرة.

- بائعين منزلي - كهرباء - مفروشات - ملابس.

- كاشير

- موظف أمن

- موظف كاميرات

- عمال خدمات وتحميل

أماكن العمل

- شبرا مصر

- شبرا الخيمة

- المرج

- السلام

-عين شمس

- مدينة نصر

- حلوان

- دار السلام

- فيصل

- الهرم

- ميت عقبة

- الزقازيق

-الإسكندرية «العصافرة - كارموز»

متطلبات الوظيفة

- جميع المؤهلات

- موقف محدد من التجنيد

مميزات الوظيفة

- رواتب مجزية «رواتب حسب كل وظيفة».

- حوافز بيع يومية.

- حوافز شهرية.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- يوم راحة في الأسبوع

- أرباح سنوية

- تأمين طبي

-تأمين اجتماعي

كيفية التقديم على الوظائف

نوهت وزارة الشباب والرياضة إلى أنه على الراغبين في التقديم على الوظائف ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/rKB5U9a8A9

وعلى الراغبين في أي استفسار التواصل للاتصال على واتس آب: 01033499582