ضبط 41 طن سكر مُجمّع في الإسكندرية

ضبطت إدارة العجمي التموينية بالإسكندرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، 41 طن سكر مُجمّع في أحد مخازن شركة تعبئة السكر بالإسكندرية، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومراقبة أسعار السلع الأساسية.

تفاصيل ضبط 41 طن سكر بالإسكندرية

وأوضح المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، لـ«الوطن» أن الحملة أسفرت عن ضبط 811 شيكارة سكر زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرامًا، وعدد 50 بالتة سكر عبوة البالتة 20 كيس زنة الكيس 1 كيلو جرام.

وأضاف القلش أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام، كما تم التشديد على كل الإدارات التموينية على مستوى الإسكندرية بالتفتيش والمرور على جميع شركات ومخازن السكر لمنع احتكار المنتج أو افتعال أزمة وبيعة بالسوق السوداء.