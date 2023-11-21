حملة «بشبابها» بالعريش تدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

تعقد حملة بشبابها بوسط المدينة، مؤتمرها الثاني بمركز شباب العريش، دعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي.

قالت نسرين محمد المتحدثة الرسمية للحملة لـ«الوطن»، إن حملة شبابها، حملة شبابية بمختلف الانتماءات الحزبية والمؤسسات الخيرية والجمعيات، تدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، وتحاول من خلال المؤتمرات والاجتماعات، وأن تصل الى أكبر شريحة من الشباب.

حلقة وصل بين الجماهير والجهات المسؤولة

وأضافت أن فكرة إنشاء الحملة، كانت على غرار الحملات الشبابية في المحافظات الأخرى، ولها عدة أهداف، أهمها أنها تريد أن تكون حلقة الوصل بين الأهالي بمختلف الفئات العمرية والمؤسسات الحكومية، والحملة لها دور في وضع رؤية وتصور أمام الشارع السيناوي.

وقال محمود صدقي أحد مؤسسي الحملة، إن تكوين الحملة من أحزاب سياسية مختلة، مثل حزب المؤتمر، وحماة الوطن، ومستقبل وطن، وغير ذلك، ولكن الجميع متفق على رؤية سياسية واضحة، وهي دعم قرارات رئيس الجمهورية والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية.

مشاركة أبناء القبائل في الحملة لدعم الرئيس

وقال نور الدين صقر من أبناء الشيخ زويد ان حملة بشبابها يشارك فيها، عددا من أبناء العائلات والقبائل، وسيكون هدفها الفترة المقبة، هو الحشد للرئيس السيسي، ورد الجميل، لما تعيشه سيناء من أمن وأمان ، بعد فترة غير مستقرة.