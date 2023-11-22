3 رسائل من قبائل مطروح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: فوضناك لحماية أمن مصر

وجه قبائل مطروح عدة رسائل إلى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الشعبي الضخم الذي أقيم في مدينة مرسى مطروح أمس الثلاثاء، إذ أكد حوالي ثلاثة آلاف شخص من الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، تأييدهم له.

3 رسائل من قبائل مطروح إلى المرشح الرئاسي

ووجه قبائل مطروح 3 رسائل إلى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وتتمثل في التالي:

- تأييد جميع قبائل محافظة مطروح في المنطقة الغربية من حدود الإسكندرية شرقاً وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا للمرشح عبدالفتاح السيسي والوقوف خلفه خلال الانتخابات الرئاسية.

- المطالبة باستكمال مسيرة المشروعات القومية التي أقامها في جميع المحافظات المصرية خلال السنوات الماضية لبناء الجمهورية الجديدة، وكان من نصيب المحافظة العديد من المشروعات ومنها إنشاء مدينة العلمين الجديدة وازدواج طريق سيوة الخرساني، وإقامة ميناء جرجوب، والمشروع القومي بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وتطوير طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، واستصلاح آلاف الأفدنة بمشروع الدلتا الجديدة جنوب الضبعة وحتي الحمام.

- تفويض القيادة السياسية في جميع القرارات التي تعمل على الحفاظ على أمن مصر القومي، معلنين مساندتهم للقضية الفلسطينية وضد التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم في غزة، مشددين على ثقتهم الكبيرة في أجهزة الدولة.

حراس بوابة مصر الغربية

وأكد قبائل مطروح أنهم سيظلوا هم حماة بوابة مصر الغربية خلف القيادة السياسية ومع الدولة من أجل استمرار الحفاظ على أمن واستقرار مصر، ومزيد من التنمية في جميع القطاعات في الدولة.