فرع «ثقافة كفر الشيخ» يُنفذ برنامجا فنيا بمدرسة الخنساء الثانوية ببلطيم

يُنفذ فرع ثقافة كفر الشيخ التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برنامج ثقافي وفني، بمدرسة الخنساء الثانوية المشتركة بقرية الربع مركز بلطيم، ضمن مبادرة «المسارح المتنقلة» والتي تستمر خلال الفترة من 20 وحتى 24 نوفمبر 2024، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وخضر عبد الباقي، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، وعفاف مراد، مدير قصر ثقافة صالح الشرنوبى ببلطيم.

تنظيم محاضرات وندوات متنوعة لتوعية الطلاب

ومن المقرر أن يتم خلال المبادرة تنظيم محاضرات وندوات متنوعة لتوعية الطلاب، كما يتم تنظيم أمسيات شعرية، وورش هاند ميد لصناعة الحلى والإكسسوارات، فضلاً عن تنظيم عروض لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية.

يحضر الفعاليات إبراهيم العشرى، عضو نقابة الإعلام والصحافة بفرع ثقافة كفر الشيخ، وأحمد الشهاوى، مدير المكتب الفنى بالفرع، وأسماء الشامى، مسئول الدراسات والبحوث بالفرع.

مبادرة «المسارح المتنقلة»

وتأتي مبادرة «المسارح المتنقلة» برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفي إطار الجهود التي تُقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، لنشر الوعي الثقافي بقرى محافظة كفر الشيخ، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.