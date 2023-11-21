رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فريق شباب مصر السويس يفوز على ميت علوان في دوري الكرة الطائرة

كتب:

حمدي عبد الله
11:04 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
فريق نادي شباب مصر للكرة الطائرة

فريق نادي شباب مصر للكرة الطائرة

تمكن فريق شباب مصر بالسويس، الممثل الوحيد للمحافظة في بطولة دوري الكرة الطائرة 17 سنة، من تحقيق الفوز الثاني له على فريق ميت علوان، وذلك بنتيجة 3-0.

دوري الكرة الطائرة بالسويس 

وجاء الفوز في مباراة حماسية على أرض ميت علوان، بقيادة الجهاز الفني المكون من كابتن أيمن المحمدي، رئيس القطاع، وأمير جمال المدير الفني للفريق، وهاني الدريجلي مدرب عام الفريق.

وأعرب عادل الشيمي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالسويس، عن سعادته بالفوز، مؤكدا أنه جاء نتيجة مجهود وتعب وتركيز الجهاز الفني واللاعبين.

وقدم الشيمي الشكر للفريق، متمنيا لهم المزيد من التقدم، مؤكدا على دعم مديرية الشباب والرياضة للفريق، متمنيا تمثيل محافظة السويس تمثيلا مشرفًا.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.

اقرأ المزيد:

نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة السويس.. رابط الاستعلام

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في محافظة السويس.. مناسبة للجميع

عناوين مكاتب بريد تعمل بنظام الفترة المسائية في محافظة السويس

رئيس «العامة للكتاب»: «السويس» محافظة ولادة ومتميزة في السرد والشعر

بالأسماء.. حركة محليات محدودة في محافظة السويس
بقلم حمدي عبد الله