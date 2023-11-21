فريق شباب مصر السويس يفوز على ميت علوان في دوري الكرة الطائرة

تمكن فريق شباب مصر بالسويس، الممثل الوحيد للمحافظة في بطولة دوري الكرة الطائرة 17 سنة، من تحقيق الفوز الثاني له على فريق ميت علوان، وذلك بنتيجة 3-0.

دوري الكرة الطائرة بالسويس

وجاء الفوز في مباراة حماسية على أرض ميت علوان، بقيادة الجهاز الفني المكون من كابتن أيمن المحمدي، رئيس القطاع، وأمير جمال المدير الفني للفريق، وهاني الدريجلي مدرب عام الفريق.

وأعرب عادل الشيمي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالسويس، عن سعادته بالفوز، مؤكدا أنه جاء نتيجة مجهود وتعب وتركيز الجهاز الفني واللاعبين.

وقدم الشيمي الشكر للفريق، متمنيا لهم المزيد من التقدم، مؤكدا على دعم مديرية الشباب والرياضة للفريق، متمنيا تمثيل محافظة السويس تمثيلا مشرفًا.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.