أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 12-11-2023 في مصر

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 12-11-2023، استقرارا ملحوظا في الأسواق والمحلات، إذ يتراوح السعر اليوم ما بين 66 ,67 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 71 جنيها إلى 72 جنيها للكيلو، كما يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن، استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، إذ يتراوح السعر ما بين 78 و80 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 92 و93 جنيها للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 65 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن، أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم يتراوح ما بين 54 و55 جنيها، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 34 و35.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن أسعار البيض مستقرة هي الأخرى، حيث يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 123 و124 جنيها، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر ما بين 125 و126 جنيها، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي ما بين 152 و153 جنيها.