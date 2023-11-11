شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 11-11-2023، استقراراً ملحوظاً وفي الأسواق والمحلات، إذ يتراوح السعر اليوم ما بين 67 إلي 68 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 72 جنيه إلى 73 جنيها للكيلو، كما يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، إذ يتراوح السعر ما بين 78 إلى 80 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 94 إلى 95 جنيها للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 64 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح ما بين 32 إلى 35 جنيها، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 20.5 جنيه إلى 21.5 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 21.5 جنيه إلى 22.5 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 10 إلى 11 جنيها، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 14 جنيه إلى 15 جنيها، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 16 إلى 17 جنيها، كما يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.