نجوى إبراهيم مقدمة برامج الأطفال الأولى.. مشوار فني استمر لـ 60 عاما

لا يزال اسمها وحده كافيًا أن يتصدر أي برنامج تلفزيوني، لها قاعدة جماهيرية عريضة من الأطفال، وأخرى من الشباب والسيدات، استطاعت بأدائها الرصين والمنمق أن تخطف قلوب الملايين، وبإطلالتها الساحرة تركت بصمة وعلامة داخل كل منزل، إنها الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم.

نجوى إبراهيم وبرامج الأطفال

الإعلامية نجوى إبراهيم ارتبط اسمها في أذهان الجماهير لمدة طويلة ببرامج الأطفال، وبرامج المسابقات الأخرى، حتى وصلت لمنصب رئيس قناة الأسرة والطفل، ثم اتجهت مؤخرًا لبرامج تهتم بالجانب الاجتماعي.

برنامج «كلمة السر» أول برامج نجوى إبراهيم

أول برامج الإعلامية نجوي إبراهيم «كلمة السر» هو البوابة الأولى التي فتحت الطريق واسعاً أمام الإعلامية نجوى إبراهيم، بعدما تقدمت لاختبارات مذيعات التلفزيون المصري، وشاهدتها الإعلامية القديرة همت مصطفى، لترسلها إلى هذه النوعية من البرامج، وكانت بداية انطلاقها في التلفزيون لعام 1965.

تألقت الإعلامية نجوى إبراهيم في هذا المجال، وتدربت مع عدة إعلاميين منهم الإعلامية سلوي حجازي وكانت مقدمة برنامج «عصافير الجنة» وبعد وفاتها، قدمت البرنامج بدلاً منها، ثم انطلقت في عالم التقديم خاصة لفئة الأطفال.