وزير الرياضة: الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة أولمبية عالمية في العاصمة الإدارية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون اليوم مع الهيئة الوطنية للانتخابات، فدور وزارة الشباب والرياضة هو التوعية للاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية، إذ لا بد من تبسيط المفاهيم وإيصال المعلومات الصحيحة.

«صبحي»: الهيئة الوطنية للانتخابات تعكس شفافية الدولة

وأضاف «صبحي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات تعكس شفافية الدولة وديمقراطيتها، وجرى عقد لقاءات مع مراكز الشباب والأندية بهدف التوعية بمنتهى الحيادية والشفافية.

الدولة أنشأت أكبر مدينة أولومبية بالعاصمة الإدارية

وأوضح أنَّ الدولة أنشأت أكبر مدينة أولومبية في المطلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 5 ملايين متر مربع، وانتهى العمل بها، مؤكدا أن رؤية الرئيس السيسي في إنشاء إحدى كبريات المدن الرياضية كانت مبكرة، وتشمل ملعبا على أحدث طراز يتسع لـ93 ألف مقعد وهو شبه مغطى وذكي.

ولفت إلى أن المدينة تتضمن عددا من الصالات المغطاة؛ الصالة الكبرى على تسع لـ 15 ألف شخص على مستويين أسفل الأرض، وأخرى تسع لـ 8 آلاف، ومجمع حمام سباحة أولمبي ولا توجد رياضة إلا وبها الملعب الخاص بها بالمدينة، بجانب ساحة كبيرة للشعلة وفندق أكثر من 5 نجوم، وأجزاء من مول تجاري مستقبلي، ولا يوجد بها استثمار أجنبي إلا أنها ستدار لأكبر الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المنشآت الرياضية الكبرى لضمان تسويقها بشكل يليق بحجمها.