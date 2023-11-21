مصرع طفلة في حادث تصادم بالجيزة

لقت طفلة مصرعها في حادث تصادم أمام محطة مترو بالجيزة، ونُقِلَت إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفية أمام محطة المترو بدائرة القسم، وعلى الفور أمر العقيد محمد الصغير مفتش المباحث، المقدم هشام فتحي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تم التقابل مع ربة منزل، 35 سنة، وأفادت بأنه خلال عبورها الطريق رفقة ابنتها 5 سنوات اصطدمت بهما سيارة ميكروباص، ما أدى إلى وفاة طفلتها فورا.

ونُقِلت الطفلة المتوفاة إلى المستشفى، وتحفظ على السيارة الميكروباص وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد دكتور حسن الدكروري مأمور القسم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.