بعيدا عن غزة.. 3 حوادث مأساوية في 3 دول خلال ساعات

رغم اشتعال الأحداث في غزة، وتركيز المواطنين ووسائل الإعلام عليها، إلا أن 3 دول حول العالم شهدت خلال الساعات القليلة الماضية، 3 حوادث تمثلت في انفجار في أحد المناجم بكازاخستان، وانقلاب مركب صيد بكوريا الجنوبية، وحريق في أحد الفنادق الروسية عن مقتل 23 شخصا.

وفي كازاخستان، قال المكتب الصحفي لشركة «أرسيلورميتال تيريرتاو»، إن 22 شخصا لقوا مصرعهم، والبحث مستمر عن 24 آخرين جراء انفجار وقع بمنجم كوستينكو في كاراجاندا وسط البلاد.

انفجار المنجم هو الثاني في غضون شهرين

وقالت وسائل إعلام، إن الحادث هو الثاني في غضون شهرين بعد مقتل 5 عمال في منتصف شهر أغسطس الماضي في المنطقة نفسها. وأشارت شركة «أرسيلورميتال تيريرتاو»، إلى تواجد 252 شخصا في المنجم لحظة الحادث الذي يعود سببه وفقا معلومات أولية إلى انفجار غاز الميثان.

وشارك 55 شخصًا و12 وحدة من المعدات في عمليات البحث والإنقاذ، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام كازاخية.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات، انقلاب مركب صيد يبلغ وزنه 24 طنا وعلى متنه 8 بحارة وسط الأمواج العالية على مسافة 22 كيلومترا شمال ميناء جزيرة «جيجو الجنوبية»، مما أسفر عن مصرع قبطانه، وأشار خفر السواحل الكوري، إلى إنقاذ 7 بحارة آخرين باستخدام طائرة هليكوبتر بعد الحادث الذي وقع في المياه على بعد حوالي الساعة 2:30 مساء.

وأوضح خفر السواحل الكوري الجنوبي، أن تم العثور على قبطان مركب الصيد داخل غرفة التوجيه خلال عملية الإنقاذ، لكنه توفي أثناء نقله إلى الميناء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

إجلا موظفي وزوار فندق جراء حريق بروسيا

وفي جمهورية تتارستان الروسية، شب حريق في فندق كامارومز مكون من 4 طوابق، في نابريجناي تشيلني ثاني أكبر المدن الجمهورية، على مساحة 4 آلاف متر مربع، فيما أجلت السلطات الموظفين والزوار، وقالت وسائل إعلام روسية، بينها «ريا نوفوستي»، إن الفندق يضم 108 غرفة وقاعة مؤتمرات.