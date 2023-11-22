أستاذ بالأزهر: الاعتداء على النفس البشرية حرب على الله

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ تسخير كل ما في الكون لخدمة الإنسان يعتبر غاية التكريم من الله سبحانه وتعالى لبني آدم، لافتاً إلى أنَّ الإنسان سيد الكون، يفعل ما يشاء، لكنه يسأل عن عمله والنعم التى أنعم بها الله عليه.

«الغفير»: تسخير الجن والرياح لسيدنا سليمان

وأضاف «الغفير»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «سيدنا سليمان ربنا سخر له الجن والرياح، فلما أحد جنده أتى له به بعرش بلقيس في ثانية، قال هذا من رب فضل ربي ليبلونى أكفر أم أشكر، فكل ما أعطاه الله للإنسان هو ابتلاء شديد»، مستشهداً بقول الله سبحانه وتعالى: قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ.

تكريم الله للإنسان بالعقل

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: «الإنسان ربنا أكرمه ونعمه ومنحه العقل، وسخر الله له كل شيء، فهو فى اختبار كيف يستخدم نعم الله، في الخير أم الشر، فالله أعطانا النعم حتى نبني ونعمر فى الارض ونجري على سنن الخير، ونصلح فى الأرض ولا نفسد فيها، وأي إفساد في الأرض سواء بالاعتداء على النفس البشر، فإنما يحارب الله سبحانه وتعالى، فالمؤمن بنيان الله ومن هدمه كأنما هدم بنيان الله».