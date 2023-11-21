«ثقافة السويس» ينظم ندوة تحت عنوان «تربية الأطفال في الإسلام»

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، محاضرة بعنوان «كيفية تربية الأطفال في الإسلام»، حاضرتها زينب عمر، المتخصصة في التربية الخاصة، وذلك ببيت ثقافة فيصل في محافظة السويس.

أساسيات تربية الأطفال

تناولت المحاضرة أهمية تربية الأطفال في الإسلام، وأكدت أن تربية الأبناء تتطلب الكثير من الوقت والجهد والصبر، مشيرة إلى أن هناك العديد من مناهج التربية والتقويم للأطفال منذ اليوم الأول، لمساعدة الآباء والأمهات الجدد على تربية أبنائهم تربة حسنة.

بدء تعليم السلوكيات الصحيحة مبكرا

وأوضحت المحاضرة أنه كلما كان تعليم السلوكيات مبكراً كلما كان أفضل، حيث تشير الدراسات أن الأطفال في عمر الإثني عشر شهراً بإمكانهم بدء استيعاب وتعلم وتمييز السلوكيات الصحيحة من الخاطئة.

أهمية القدوة الحسنة

وشددت المحاضرة على أهمية أن يكون الوالدين قدوة حسنة لأطفالهم، قائلة: «فلا يمكن أن تطلبي من طفلكِ أن يحسن التصرف وأنتِ تفعلين عكس ما تطلبينه، إذا كان هناك من الأصدقاء أو الأقارب من يسيء التصرف أمام الأطفال فأطلبي منه عدم فعل ذلك، ويجب تجنب إساءة معاملة طفلكِ وهذا يشمل جميع أشكال الإساءة بما في ذلك الإساءة الجسدية أو العاطفية والنفسية».

أكدت المحاضرة أن تربية الأطفال في الإسلام هي مسؤولية كبيرة، ويجب على الآباء والأمهات أن يبذلوا قصارى جهدهم لتربية أبنائهم على الأخلاق الإسلامية الحميدة.