صدقي صخر يكشف مصير الجزء الثالث من مسلسل ريفو

كشف الفنان صدقي صخر، عن إمكانية وجود جزء ثالث من مسلسل «ريفو»، بعد نجاح العمل في الجزئين الماضيين، الذي عرضا مؤخرا عبر منصة «واتش إت».

وقال صدقي صخر لـ«الوطن» إنّه يتمنى وجود جزء ثالث من مسلسل ريفو لحبه الشديد لهذا العمل وقربه إلى قلبه، لافتا إلى أنّه لا يعلم حتى اللحظة مصير الجزء الثالث منه، والأمر في يد شركة الإنتاج فقط.

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل ريفو

ودارت أحداث الجزء الثاني من مسلسل ريفو استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حيث تقرر مريم البحث عن التفاصيل الغامضة التي تدور حول وفاة والدها، ووالدتها المصابة بألزهايمر، وتسعى لاستكمال سيناريو فيلمه المتعلق بالقصة الحقيقية وراء ريفو.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، تامر هاشم، صدقي صخر، سارة عبد الرحمن، ركين سعد، عمرو جمال، حسن أبرو الروس، محمد المولي، هشام الشاذلي، مينا النجار، حسام حسني.